Fortitudo | Preparativi per la Stagione 2025-26 tra Supercoppa e Campionato A2

La Fortitudo si prepara a una nuova emozionante stagione 2025/26, con l’imminente avvio della Supercoppa e del campionato di A2. In attesa dei primi movimenti di mercato, il club analizza le direttive organizzative fornite dalla FIP. La stagione prenderà il via nel weekend del 13 e 14 settembre con la Final Four di Supercoppa, la cui sede è ancora da definire.

In attesa dei primi movimenti di mercato, la Fortitudo fa le carte a quella che sarà la prossima stagione. La Fip ha diramata le direttive organizzative, con date e formule. La stagione Fortitudo inizierà nel weekend del 13 e 14 settembre con la Final Four di Supercoppa – sede ancora da decidere – e a cui la formazione biancoblù parteciperà come vincente del 2024. Per la rinnovata Effe di Attilio Caja sarà l’occasione per misurarsi con le rivali più accreditate. Il campionato, tanto atteso dalla Fortitudo, sarà in tutto e per tutto similare a quello che è stato quest’anno. Girone unico a 20 squadre, con 38 partite di stagione regolare, al termine della quale la prima classificata sarà promossa direttamente in A... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net