Forti temporali in arrivo | è allerta gialla della Protezione Civile

In vista di forti temporali, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la giornata di lunedì 26 maggio. Si prevedono rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio, soprattutto sulle Prealpi, con un possibile esteso interessamento delle pianure nord-occidentali dalla serata. Prepariamoci quindi a condizioni meteorologiche avverse e a possibili disagi.

