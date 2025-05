Forse ho sbagliato strada Anziano fa un’inversione a U maxi-incidente in autostrada

Un'imprudente inversione a U da parte di un anziano ha quasi causato un maxiincidente in autostrada, dando vita a un momento di panico. Domenica 25 maggio, uno dei nodi stradali più trafficati del Nord Italia, tra l’A4 e la A21, è stato teatro di questa pericolosa manovra, spingendo a riflettere sugli effetti della confusione e della fragilità legata all'età.

Un attimo di smarrimento, forse un errore di valutazione dettato dall’età o dalla confusione di un bivio autostradale, e si è sfiorata la tragedia. È quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 25 maggio in uno dei nodi stradali più trafficati del Nord Italia, quello tra l’autostrada A4 e la A21, nei pressi dell’uscita Brescia centro. Intorno alle 17, un anziano automobilista avrebbe improvvisamente tentato un’inversione di marcia in pieno svincolo, probabilmente resosi conto all’ultimo momento di aver imboccato la direzione sbagliata. Una manovra vietata e ad altissimo rischio, che ha avuto immediate e drammatiche conseguenze... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

