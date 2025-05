Fondi un oscar di cioccolato in palio per i vincitori de La scuola incontra i sapori del territorio

Fondi, 26 maggio 2025 - Si avvicina il gran finale del progetto “La scuola incontra i sapori del territorio”, un'iniziativa dell'Associazione Decant con il supporto del Comune di Fondi. Centinaia di studenti hanno partecipato a attività pratiche per esplorare il processo produttivo dei prodotti locali, culminando in un entusiasmante Oscar di cioccolato, riservato ai vincitori. Un evento che celebra la tradizione culinaria e il talento giovanile.

Fondi, 26 maggio 2025- Mancano ormai pochissimi giorni al gran finale del progetto “ La scuola incontra i sapori del territorio” promosso dall’Associazione Decant con il patrocinio del Comune di Fondi. Dopo le attività sul campo da parte di centinaia di studenti dedicate alla scoperta del processo produttivo del cioccolato, venerdì 30 maggio, a Palazzo Caetani, con inizio alle ore 10:00, si terrà l’atteso evento conclusivo. Saranno presenti, oltre al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e ai membri dell’associazione Decant presieduta da Gianni Magliozzi, anche tutti i docenti e gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo al progetto ricevendo il diploma di “Maestro cioccolatiere per un giorno”... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fondi, un oscar di cioccolato in palio per i vincitori de “La scuola incontra i sapori del territorio” - Si tratta di un evento molto sentito dalla comunità scolastica che già lo scorso anno ha portato i ragazzi alla scoperta del processo produttivo dell’olio evo ... Come scrive ilfaroonline.it

