Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup il comunicato con il recap dell’evento di beneficienza | dai vincitori all’importante cifra raccolta per la ricerca Tutti i dettagli

Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, il comunicato con il recap dell'evento di beneficienza: le parole di Massimo Mauro. Come ogni anno, si è concluso un bellissimo evento di beneficenza della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, a sostegno della Ricerca sulla SLA e la prevenzione del cancro. In questa giornata così importante sono arrivate anche molte dichiarazioni di ex calciatori della Juve che hanno partecipato all'evento tra cui l'ex bianconero Platini. COMUNICATO – La 20a edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, ospitata oggi al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese, è stata una festa ricca di emozioni, sorrisi, lunghe amicizie e valori condivisi: professionisti, celebrities e amat eurs si sono ritrovati con il comune obiettivo di dare il proprio contributo alla Ricerca sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica e alla prevenzione del cancro, obiettivi che stanno alla base dell'impegno della Onlus...