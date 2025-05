Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup | al Royal Park I Roveri tra gli altri Pirlo Platini Montero Gullit e Zola – VIDEO

Al Royal Park I Roveri, si è svolta la ventesima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, un evento di grande prestigio che ha visto la partecipazione di icone del calcio come Pirlo, Platini, Montero, Gullit e Zola. La manifestazione, dedicata alla memoria di Gianluca Vialli e Massimo Mauro, unisce sport e solidarietà, celebrando l’amore per il golf e il supporto per importanti cause sociali.

