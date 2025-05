Fondazione Teatro Massimo crescere con la musica | i nuovi bandi per le formazioni giovanili

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo lancia nuovi bandi per le formazioni giovanili, offrendo a bambini e ragazzi l'opportunità di crescere attraverso la musica. Queste orchestre e cori rappresentano un prezioso veicolo di formazione, guidati con passione dai maestri, per un futuro in cui la musica rivesta un ruolo centrale nella vita dei giovani talenti. Un impegno che promuove cultura e creatività nella comunità.

Sono il fiore all'occhiello della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, bambini e ragazzi impegnati a formarsi per un futuro in cui la musica abbia un ruolo fondamentale: sono le formazioni orchestrali e corali del Teatro Massimo di Palermo, dirette con passione e dedizione dai maestri Michele De...

