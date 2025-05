Fondartigianato Incontri per crescere

Fondartigianato Lombardia presenta "Incontri per Crescere", una serie di 4 workshop dedicati alla formazione delle imprese artigiane. Con il tema “Una formazione fino in fondo”, questi eventi mirano a sottolineare l'importanza della crescita attraverso un apprendimento di qualità , riaffermando l'impegno del fondo interprofessionale nel promuovere lo sviluppo delle competenze nel settore artigiano. Un'opportunità imperdibile per chi desidera investire nel proprio futuro professionale.

Una formazione fino in “fondo”. Sarà il tema dei 4 workshop organizzati da Fondartigianato Lombardia. Un gioco di parole che sottolinea l’impegno del fondo interprofessionale Fondartigianato a sostegno delle imprese artigiane affinchè crescano sempre di più attraverso una buona formazione. Aspetto, questo, che è sempre più richiesto anche dai lavoratori. Sessanta minuti in diretta per dibattere ma soprattutto per rispondere alle domande di aziende, lavoratori e lavoratrici, enti e consulenti su come e perché fare formazione attraverso gli strumenti e le occasioni messe a disposizione da Fondartigianato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondartigianato. Incontri per crescere

