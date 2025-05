Follonica Senzuno | Nuova Squadra di Calcio Cittadina dal 2025-2026

Follonica si prepara a vivere un entusiasmante capitolo calcistico con l'arrivo del Follonica Senzuno, la nuova squadra che debutterà nella stagione 2025-2026. Accanto al già noto Follonica Gavorrano, militante in Eccellenza, la città del Golfo avrà così una seconda rappresentante. Iscritta alla FIGC, la compagine inizierà il suo cammino dalla Terza Categoria, promettendo emozioni e crescita per il calcio dilettantistico locale.

CALCIO Follonica avrà una seconda società di calcio cittadina. Dalla stagione 2025-2026 infatti, oltre al Follonica Gavorrano (Eccellenza) la città del Golfo avrà anche il Follonica Senzuno iscritto alla Figc. La nuova società partità dalla Terza Categoria per un nuovo capitolo del calcio dilettantistico cittadino. Lorenzo Dell'Anna, direttore generale del Follonica Senzuno, annuncia ufficialmente l'iscrizione della società. "Dopo oltre quarant'anni di attività sportiva – dichiara Dell'Anna – siamo orgogliosi di compiere questo passo storico per la nostra società. Follonica Senzuno, attiva dal 1982, ha sempre rappresentato una realtà viva e radicata nel tessuto sportivo cittadino...

