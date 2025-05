Follibeer quattro giorni di festa della birra a Galliate

Dal 5 all'8 giugno, Galliate si trasforma in un vivace piazzale della birra con il Follibeer, l'attesissima festa organizzata dal gruppo Folliconi al Varallino. Quattro giorni di convivialità , musica e ottimo cibo, dove gli amanti della birra potranno gustare una selezione imperdibile. Ogni sera, la cucina aprirà alle 19.30 per deliziare i partecipanti con specialità gastronomiche, creando un'atmosfera festosa da non perdere!

Quattro giorni di festa della birra, dal 5 all'8 giugno. Torna a Galliate uno dei tanti appuntamenti più attesi: il Follibeer, la festa della birra organizzata dal gruppo Folliconi al Varallino. Si parte giovedì 5 giugno e tutte le sere (fino a sabato 7) apertura della cucina alle 19.30 con... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Follibeer, quattro giorni di festa della birra a Galliate

Follibeer, quattro giorni di festa della birra a Galliate - Quattro giorni di festa della birra, dal 5 all'8 giugno. Torna a Galliate uno dei tanti appuntamenti più attesi: il Follibeer, la festa della birra organizzata dal gruppo Folliconi al Varallino. Secondo novaratoday.it