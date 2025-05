Follia Zaniolo pugni a due giocatori della Roma Primavera | il comunicato dei giallorossi

Una serata di sport si trasforma in caos: dopo la semifinale scudetto tra la Roma Primavera e il Viola Park, con i giallorossi sconfitti 1-2, l'episodio shock coinvolge Nicolò Zaniolo, che aggredisce due giocatori della squadra avversaria. La società giallorossa ha rilasciato un comunicato ufficiale, cercando di chiarire la situazione. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

Doveva essere solo una bella serata di sport, e invece il finale è di quelli che non vorremmo davvero raccontare. Si era appena conclusa la semifinale scudetto che vedeva coinvolta la Roma Primavera, con i giallorossi usciti sconfitti dal campo del Viola Park con il punteggio di 1-2 in favore della Fiorentina, ed ecco all'improvviso precipitare la situazione. Volano anzitutto parole grosse sugli spalti, con i ragazzi di Falsini che si avvicinano ai tifosi di casa rei di avergli mancato di rispetto, ma con l'intervento dei colleghi viola la situazione sembra rientrare. Il peggio però deve ancora venire, e lo racconta nei dettagli Giada Giacone, inviata di Sportitalia presente all'evento: "Seppur non autorizzato perché non presente in distinta di gara, Niccolò Zaniolo sarebbe entrato nello spogliatoio della Roma in modo provocatorio e irrisorio, non sappiamo per quale motivo, a detta dei tesserati giallorossi...