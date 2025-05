Follia a Liverpool | auto piomba sulla folla in festa scudetto – VIDEO

Durante la parata celebrativa per la vittoria del Liverpool in Premier League, un incidente drammatico ha scosso l'atmosfera festosa. Un'auto è piombata sulla folla di tifosi, trasformando una giornata di gioia in un momento terribile. Nel video che ha catturato l'accaduto, si rivela l'impatto di questo evento straordinario e tragico, lasciando una comunità sotto shock.

Durante la parata dei tifosi del Liverpool per la vittoria della Premier League, un'auto impazzita è piombata sulla folla Quella che doveva essere una giornata di pura gioia, un'esplosione di festa per il trionfo del Liverpool in Premier League, si è trasformata in un teatro dell'orrore. Un'auto, come un proiettile impazzito, è piombata sulla folla, squarciando la celebrazione e lasciando dietro di sé solo caos e terrore. Il sapore della vittoria si è mischiato, d'improvviso, con quello amaro del sangue.

