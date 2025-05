Folla oceanica per la festa scudetto del Napoli | fiume di tifosi verso il lungomare|VIDEO

In occasione della storica festa scudetto del Napoli, il lungomare si anima di una folla oceanica di tifosi. A partire dalle 15:00, due bus scoperti percorreranno via Sannazaro verso piazza Vittoria, trasportando calciatori, allenatore e presidente, mentre l'entusiasmo dei supporters travolge la città. Un evento indimenticabile per celebrare un trionfo atteso.

Una folla oceanica si sta riversando sul lungomare per la festa scudetto del Napoli. Dalle 15.00 due bus scoperti da via Sannazaro si sposteranno su piazza Vittoria con a bordo calciatori, allenatore e presidente del Napoli...

