Foiano canta e conquista l’Europa | trionfo per il coro giovanile Effetti Sonori in Croazia

Il Comune di Foiano della Chiana celebra con orgoglio il trionfo del Coro Giovanile Effetti Sonori, che ha recentemente conquistato il Concorso Internazionale di Canto in Croazia. Questo straordinario risultato sottolinea il talento giovanile e la passione per la musica, ponendo Foiano sotto i riflettori dell'Europa. Un momento di gioia per la comunità e un riconoscimento ai giovani artisti.