Focus sull’intelligenza artificiale

FOLIGNO – Il convegno “È tutto un algoritmo ma forse non è proprio così”, organizzato dal Lions Club con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Foligno, si propone come un'importante occasione di confronto sull'intelligenza artificiale. Presso l'Oratorio del Crocifisso, esperti del settore si riuniscono per esplorare le opportunità e le sfide poste dall'AI, offrendo spunti di riflessione e dibattito.

FOLIGNO "È tutto un algoritmo ma forse non è proprio così" è il convegno organizzato dal Lions Club con il patrocinio di Regione Umbria e del Comune di Foligno. "Un confronto di alto livello sull' intelligenza artificiale ", spiegano i promotori, che ha animato l'Oratorio del Crocifisso dove esperti nazionali e rappresentanti istituzionali si sono riuniti per discutere opportunità e sfide della rivoluzione tecnologica in corso. Oltre 200 le persone che hanno preso parte all'appuntamento tra professionisti, accademici e cittadini interessati. "L'evento, moderato da Tommaso Miele (presidente aggiunto Corte dei Conti), è nato dagli approfondimenti condotti per il quaderno della rivista della Corte dei Conti sull'intelligenza artificiale – spiegano dal Lions Club –...

