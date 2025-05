Focus Salute – Amenorree primarie quando il primo ciclo non arriva

In questo articolo di Focus Salute, la professoressa Alessandra Graziottin esplora le amenorree primarie, analizzando le normali tappe della pubertà e i fattori anatomici e ormonali che possono ritardare l'arrivo delle mestruazioni. Scopriremo quando è opportuno preoccuparsi e quali sono le implicazioni per la salute. Un approfondimento essenziale per comprendere meglio un aspetto fondamentale della crescita femminile.

MILANO (ITALPRESS) – Quali sono le tappe normali della pubertà? Quali fattori anatomici e ormonali possono ritardare o impedire la comparsa delle mestruazioni? Quando preoccuparsi? Nell'ottantacinquesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza gli stadi della pubertà normale e i diversi fattori biologici che la possono ritardare. Tra questi spiccano le cause genetiche, anatomiche e ormonali, ma anche gli esiti di chemioterapie per tumori dell'infanzia e le malattie autoimmuni, che meritano più attenzione.

