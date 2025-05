Flavia mamma di due bimbi | “I centri estivi a Milano costano troppo spendo 3mila euro solo tra giugno e luglio”

Flavia, mamma di due figli, racconta le difficoltà economiche legate ai centri estivi a Milano: "Spendo 3mila euro solo tra giugno e luglio". Mentre i posti in oratorio diminuiscono, molte famiglie si trovano a fronteggiare costi elevati e orari poco flessibili, costringendo chi non ha supporto familiare a cercare soluzioni costose per la custodia dei bambini. Un problema che colpisce tanti genitori nella città.

La testimonianza di una mamma a Milano: "Chi è fortunato riesce a entrare in oratorio, ma ormai anche loro stanno riducendo le iscrizioni. I campi estivi poi finiscono intorno alle 16, mentre noi genitori usciamo dall'ufficio alle 18: chi non ha i nonni a disposizione deve pagare altre ore di babysitter"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Flavia, mamma di due bimbi: “I centri estivi a Milano costano troppo, spendo 3mila euro solo tra giugno e luglio”

