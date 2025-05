Fiumicino controlli delle guardie ittiche FISNA | sanzionati 9 pescatori

Il 26 maggio 2025, le guardie ittiche della FISNA hanno condotto un'importante operazione di controllo a Fiumicino, sanzionando nove pescatori per violazioni delle normative. Coordinati da Enrico Saraceni, responsabile regionale per il Lazio, gli agenti hanno monitorato attentamente i corsi d'acqua del territorio, sottolineando l'importanza della tutela delle risorse ittiche e della legalitĂ nella pesca.

Fiumicino, 26 maggio 2025 – Nella giornata di ieri, le guardie ittiche della FISNA (Federazione Italiana Sport Natura Animali), coordinate dal responsabile regionale per il Lazio, Enrico Saraceni, hanno effettuato un importante intervento di controllo lungo le sponde dei corsi d’acqua del territorio comunale di Fiumicino. Durante l’operazione sono stati controllati 20 pescatori, di cui 9 sanzionati,  tutti di nazionalitĂ straniera, riscontrando numerose violazioni alle normative vigenti sulla pesca sportiva. Le irregolaritĂ hanno riguardato in particolare: Pesca senza licenza; Assenza del tesserino obbligatorio; Utilizzo di esche vietate; Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 900 euro... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

