Firpo Lazio novità importante per quanto riguarda la trattativa con i biancocelesti Le ultime

La trattativa tra la Lazio e l'esterno sinistro Firpo sta per entrare in una fase cruciale, con importanti novità in arrivo. Dopo una stagione deludente culminata con l'esclusione dalle competizioni europee, i biancocelesti sono pronti a rinnovare la loro rosa. Scopriamo gli sviluppi più significativi legati a questa operazione e le prospettive per il futuro del club.

Firpo Lazio, le novità importanti in vista della trattativa dei biancocelesti: aspettando una fumata bianca importante La stagione della Lazio si è chiusa nel peggiore dei modi: l'ultima giornata di campionato ha sancito l'esclusione del club biancoceleste da tutte le competizioni europee per il prossimo anno. Un duro colpo per l'ambiente laziale, che ora si ...

Altre fonti ne stanno dando notizia

