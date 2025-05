firenze torna la domenica metropolitana con ingresso gratis nei musei

Firenze celebra il ritorno della Domenica Metropolitana il 1 giugno, offrendo ai residenti della Città Metropolitana l'ingresso gratuito ai musei civici e a Palazzo Medici Riccardi. Questa iniziativa promette una giornata ricca di cultura e attività, con numerose visite e eventi che valorizzano il patrimonio artistico della città. Un'opportunità imperdibile per scoprire e apprezzare la storia fiorentina.

Firenze, 26 maggio 2025 – Il 1 giugno torna la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Mus.e. Per le famiglie con bambini a Palazzo Vecchio è in programma la coinvolgente attività Per fare una città ci vuole un Fiore, dedicata al giglio fiorentino, per scoprire la storia di questo amato simbolo cittadino; sarà inoltre possibile partecipare alla visita animata Vita di corte...