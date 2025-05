Firenze non è una città per giovani vive di rendita e pesano gli affitti troppo alti

Firenze, celebre per il suo patrimonio artistico, presenta sfide significative per i giovani. Nonostante sia classificata tra le migliori città italiane per qualità della vita, con l'ultima indagine del Sole 24 Ore emerge che il benessere è garantito principalmente per i bambini, mentre gli affitti elevati e le rendite pesano gravemente sulle nuove generazioni, creando un divario nel tessuto sociale della città.

Firenze è tra le città italiane dove si vive meglio. ma solo se si è bambini. È quanto emerge dall’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d’età che misura, rispettivamente, il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano. L’edizione 2025 degli indici... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Firenze non è una città per giovani, vive di rendita e pesano gli affitti troppo alti

Ne parlano su altre fonti

Firenze non è una città per giovani, vive di rendita e pesano gli affitti troppo alti; Qualità della vita 2025 per età, dove si vive meglio in Toscana; Dove si vive meglio in Toscana? La classifica completa delle migliori città per qualità della vita: con alcune sorprese; Qualità della vita, Bolzano al top per gli over 65, Gorizia per i giovani e Lecco per i bimbi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Perché a Firenze si vive più a lungo