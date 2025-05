Firenze John Scott Marrone sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze si prepara a un evento musicale straordinario con John Scott Marrone, celebre direttore d'orchestra e fondatore dell'Allegro Chamber Ensemble, che guiderà l'Orchestra da Camera Fiorentina. Il concerto, fissato per mercoledì 28 maggio alle ore 21 presso l'Auditorium di Santo Stefano al Ponte, promette un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di musica classica.

Firenze, 26 maggio 2025 – Direttore d'orchestra e di formazioni corali di fama internazionale, fondatore dell'Allegro Chamber Ensemble, John Scott Marrone sale sul podio dell'Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto in programma mercoledì 28 maggio alle ore 21 all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze. Il programma spazia nei secoli e nei generi, proponendo pagine, tra gli altri, di Tchaikovsky, Elgar, Mozart, Mascagni, Fauré e Vivaldi. Niente di strano per John Scott Marrone, che in oltre trent'anni di attività ha abbracciato repertori diversi, dal Rinascimento al Contemporaneo. Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Brooklyn, John Scott Marrone si è perfezionato alla Columbia University, dove ha conseguito il master in direzione d'orchestra...

