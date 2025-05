Firenze invasione di croceristi La domenica dei 100 bus | Smog e caos | è follia

Firenze, 26 maggio 2025 – La città è invasa da un esercito di croceristi, con 100 bus pronti a scatenare il caos. Smog e frenesia dominano la scena mentre i turisti, poco interessati alle bellezze circostanti, si affrettano verso il Ponte Vecchio. La follia di questa domenica trascina Firenze in un vortice di affollamento, mettendo a dura prova la pazienza di residenti e visitatori.

Firenze, 26 maggio 2025 – Il tempo di ormeggiare il pachiderma galleggiante al porto di Livorno che già l’autista a terra è pronto a girare la chiave e puntare il muso del pullman sulla Fi-Pi-Li, direzione Ponte Vecchio. Già perché a ben pochi sembra interessare la bellissima Terrazza Mascagni, il quartiere della Venezia o la struggente scogliera di Calafuria fiori all’occhiello del capoluogo labronico. Chi sbarca in Toscana ha in testa solo e soltanto Firenze, con qualche ’concessione’, al massimo, alla Torre di Pisa o alle Mura di Lucca o ai borghi più noti, su tutti San Gimignano, Volterra, Pienza e Montepulciano (le belle località del Grossetano? Troppo distanti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, invasione di croceristi. La domenica dei 100 bus: “Smog e caos: è follia”

