Firenze i Negramaro incontrano i giovani del Progetto Villa Lorenzi

I Negramaro, in vista del loro concerto al Mandela Forum, hanno avuto un incontro speciale con i giovani del progetto Villa Lorenzi a Firenze. Il 26 maggio 2025, la band ha dedicato del tempo a conoscere i ragazzi e a condividere esperienze significative, rendendo la giornata memorabile sia per i musicisti che per i partecipanti.

Firenze, 26 maggio 2025 – In attesa di calcare il palcoscenico del Mandela Forum il prossimo 12 ottobre col loro tour autunnale nei palasport, i Negramaro si sono concessi una giornata a Firenze davvero speciale. Dopo aver presentato nel capoluogo toscano la data fiorentina, hanno fatto visita al centro di Progetto Villa Lorenzi, struttura fiorentina che si occupa di disagio di minori. Giuliano Sangiorgi e Danilo Tasco hanno pranzato con la presidente e fondatrice Zaira Conti, gli operatori e alcuni volontari della struttura. Successivamente hanno proposto un breve concerto ai giovani utenti di Villa Lorenzi, attingendo al proprio repertorio e non solo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, i Negramaro incontrano i giovani del Progetto Villa Lorenzi

