Firenze all’Astra film e cena in memoria di Fabio Picchi

Il Cinema Astra di Firenze celebra la terza edizione di Sale – Sant’Ambrogio in festival, una rassegna dedicata al quartiere di Sant’Ambrogio e in memoria di Fabio Picchi. Il 29 maggio, alle 19, è prevista la proiezione della commedia "L’...". Due appuntamenti speciali promossi dalla Fondazione Stensen per rivivere la memoria e l'arte di un grande protagonista del panorama culturale fiorentino.

Firenze, 26 maggio 2025 - Il Cinema Astra ospita la terza edizione di Sale – Sant’Ambrogio in festival, la rassegna di eventi dedicata al quartiere di Sant’Ambrogio in memoria di Fabio Picchi. In programma due appuntamenti promossi dalla Fondazione Stensen. Giovedì 29 maggio alle 19 la commedia “ L’ora legale” di e con Ficarra e Picone. In un piccolo paese della Sicilia sono imminenti le elezioni locali. È dato favorito il sindaco uscente, maneggione e avvezzo a garantirsi il consenso con favori e concessioni. Qualcosa andrà storto e il destino della cittadina sarà ribaltato. Una gustosa commedia che gioca con gli stereotipi siciliani e italiani... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, all’Astra film e cena in memoria di Fabio Picchi

