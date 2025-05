Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo la sconfitta per 2-1 della Roma Primavera contro la Fiorentina nella semifinale dello scudetto, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra Nicolò Zaniolo e i giovani romanisti. La situazione ha generato versioni contrastanti, con accese discussioni che riflettono il malumore all'interno della squadra. Scopriamo i dettagli di quanto accaduto e le reazioni dei protagonisti.

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo partita nel caos nello spogliatoio della Roma Primavera (battuta per 2-1 dalla Fiorentina nella semifinale scudetto al Viola Park) tra Nicolò Zaniol o e i giovani romanisti. Sull’accaduto ci sono due versioni discordanti. Per la Roma, "secondo quanto ricostruito, il calciatore (ex Roma e nella seconda parte di stagione in prestito ai viola, ndr) si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso - si legge nella nota - Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera, caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

Ne parlano su altre fonti

Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera, caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti; Roma-Fiorentina Primavera diretta: Harder porta i viola in finale, Falsini esce in semifinale; Primavera, Roma-Fiorentina 0-0: De Marzi salva su Tarantino in avvio; Primavera, rissa dopo la semifinale Fiorentina-Roma: protagonista Zaniolo. I giallorossi: “Ha colpito.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zaniolo, rissa dopo Fiorentina-Roma primavera: va nello spogliatoio e dà un pugno un calciatore giallorosso. L'attaccante: «Mi hanno insultato» - Attimi di pura follia al Viola Park. Al triplice fischio di Roma-Fiorentina (semifinale scudetto Primavera finita 1-2 per i Viola) si è scatenata ... 🔗Segnala msn.com

Nicolò Zaniolo, follia dopo Fiorentina-Roma Primavera: entra in campo e prende a pugni un giocatore giallorosso - È successo di tutto dopo la semifinale scudetto tra Roma e Fiorentina vinta dai Viola 2-1. Al fischio finale sono volate parole grosse tra i ... 🔗Riporta msn.com

Calcio: Fiorentina-Roma Primavera finisce in rissa - Finisce in rissa la partita vitnta dalla Fiorentina Primavera sulla Roma per 2-1 nel penultimo atto del campionato di categoria che vede i viola accedere alla finale che si svolgerà venerdì prossimo a ... 🔗Si legge su ansa.it

06-04-22 Primavera Tim Vision Cup semifinale:Fiorentina-Roma 5-2 (tripletta Toci, doppietta Bianco)