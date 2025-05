Fiorentina-Roma semifinale scudetto Primavera | caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

Firenze, 26 maggio 2025 – La semifinale di scudetto Primavera tra Fiorentina e Roma si tinge di polemiche, dopo la sconfitta dei giallorossi per 2-1. Negli spogliatoi della Roma, si è verificato un acceso confronto tra Nicolò Zaniolo e i suoi compagni, scatenando un caos indescrivibile. Due versioni contrastanti emergono riguardo l'accaduto, alimentando ulteriormente la tensione all'interno del gruppo.

Firenze, 26 maggio 2025 – Dopo partita nel caos nello spogliatoio della Roma Primavera (battuta per 2-1 dalla Fiorentina nella semifinale scudetto al Viola Park) tra Nicolò Zaniol o e i giovani romanisti. Sull’accaduto ci sono due versioni discordanti. Per la Roma, "secondo quanto ricostruito, il calciatore (ex Roma e nella seconda parte di stagione in prestito ai viola, ndr) si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso - si legge nella nota - Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Roma, semifinale scudetto Primavera: caos negli spogliatoi tra Zaniolo e i romanisti

