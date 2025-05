Fiorentina-Roma Primavera caos con Zaniolo in spogliatoio | la nota giallorossa

Un episodio controverso ha scosso il match di Primavera tra Fiorentina e Roma, con la AS Roma che denuncia il comportamento di Nicolò Zaniolo. La nota ufficiale del club giallorosso fa emergere dettagli su un evento increscioso avvenuto nel post partita, destando l'attenzione e il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – La Roma denuncia il comportamento di Nicolò Zaniolo, giocatore della Fiorentina, dopo il match Primavera tra viola e giallorossi a Firenze. “La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera”, si legge nella nota del club capitolino... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

