Fiorentina-Roma Primavera caos con Zaniolo in spogliatoio | la nota giallorossa

La AS Roma ha denunciato un episodio increscioso legato al calciatore Nicolò Zaniolo, della Fiorentina, al termine del match Primavera contro i giallorossi. La situazione, avvenuta nello spogliatoio, ha sollevato preoccupazioni e suscita polemiche nel mondo del calcio giovanile. L'articolo esplora i dettagli di questo imprevisto e le reazioni delle due squadre.

(Adnkronos) – La Roma denuncia il comportamento di Nicolò Zaniolo, giocatore della Fiorentina, dopo il match Primavera tra viola e giallorossi a Firenze. "La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio

