Fiorentina | Palladino oggi vertice con la società Fra riscatti e partenze Avremo una squadra più forte

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, parteciperà a un vertice cruciale con i dirigenti della società. L'incontro si concentrerà su conferme, riscatti e nuove partenze dopo la recente qualificazione alla Conference League. Palladino punta a costruire una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione, analizzando strategie e opportunità per rafforzare la rosa, con particolare attenzione ai casi dei giocatori in prestito.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio 2025, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, incontrerà i vertici della società, dopo la qualificazione, di nuovo, per la Conference. Incontro che servirà per fare il punto in vista della prossima stagione. Conferme e riscatti soprattutto. I casi De Gea e Kean in cima alla lista. Fagioli dovrebbe restare. Incerto Gudmundsson. Dodò (Barcellona) e Beltran (River Plate) sembra abbiano le valigie pronte

