Fiorentina e Lazio pari punti ma i viola vanno in Conference League | ecco come mai

Fiorentina e Lazio chiudono la stagione di Serie A a pari punti, ma i viola si qualificano per la Conference League. Questo sorprendente risultato è frutto di particolari criteri regolamentari, che hanno premiato la Fiorentina nonostante la parità in classifica. Scopriamo insieme le ragioni di questa decisione e come i dettagli del regolamento abbiano influito sull'assegnazione del posto europeo.

Fiorentina e Lazio, arrivo a pari punti in classifica: ecco cosa dice il regolamento e come mai sono i viola ad andare in Europa Fiorentina in Conference League, Lazio fuori dall'Europa: è questo l'esito clamoroso dell'ultima giornata di Serie A, determinato non dalla differenza reti ma dal criterio degli scontri diretti.

