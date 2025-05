Fiorentina con la Conference scatta l’obbligo di riscatto per Fagioli | i dettagli del trasferimento a titolo definitivo

La Fiorentina, grazie all'accesso in Conference League, ha attivato l'obbligo di riscatto per Nicolò Fagioli, talento proveniente dalla Juventus. Dopo sei mesi di prestito, il centrocampista entra ufficialmente a far parte della squadra viola. Scopriamo i dettagli di questo trasferimento che segna un'importante tappa nella carriera del giovane calciatore.

Fiorentina, colpo Fagioli: riscatto completato dopo la Conference - La Fiorentina riscatta Nicolò Fagioli dopo la qualificazione alla Conference League: 13 milioni alla Juventus più bonus. Secondo europacalcio.it

