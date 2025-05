Fiorello videochiama Amadeus e lancia lo scoop | è tornato in Rai

Fiorello torna su Rai con "Radio2 Radio Show – La Pennicanza", in compagnia di Fabrizio Biggio. Nella sua seconda settimana, il programma offre un energico mix di satira e comicità surreale, arricchito da gag esilaranti e incursioni telefoniche. Nella puntata d'apertura, il conduttore rende omaggio al grande Mike Bongiorno, promettendo momenti di intrattenimento che uniscono risate e nostalgia.

Seconda settimana in compagnia di ‘Radio2 Radio Show – La Pennicanza’, il nuovo programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Tra gag, trovate surreali e incursioni telefoniche, lo show si conferma un mix di satira e comicità nonsense. In apertura, un omaggio al grande Mike Bongiorno nel giorno in cui lo storico presentatore avrebbe compiuto 101 anni: Fiorello lo imita rievocando il programma ‘Genius – Il campionato dei piccoli geni’. Poi si cambia tono: “Mi imbatto nel video virale di Macron. schiaffeggiato dal marito. Scusate, volevo dire dalla moglie: Brigitte. Guardatelo, è incredibile... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorello videochiama Amadeus e lancia lo scoop: è tornato in Rai

