Fiocchi in seta tuxedo pastello occhiali da sole notturni e un’esplosione di stile mai vista prima Dai cuissardes di Alexander Skarsgård al completo menta di Jeremy Strong ecco i look maschili più audaci e stravaganti di Cannes 2025

Nel magico scenario di Cannes 2025, i look maschili hanno brillato con audacia e creatività. Fiocchi in seta, tuxedo pastello e occhiali da sole notturni hanno segnato una nuova era di stile. Dai cuissardes di Alexander Skarsgård al fresco completo menta di Jeremy Strong, i protagonisti maschili hanno sfidato le convenzioni. Dopo la cerimonia di chiusura, è tempo di riflessioni: quale stile ha davvero conquistato la Croisette?

D opo il red carpet della cerimonia di chiusura, arriva il momento dei bilanci e della fatidica domanda: qual è lo <strong>stile che si è imposto più di ogni altro sulla Croisette? Una cosa è certa, nel fitto degli abiti da sogno femminili che hanno sfilato per quasi due settimane sul red carpet, il tuxedo strano o originale è il vero king of fashion del Festival di Cannes 2025. Rihanna e A$AP Rocky: pioggia e romanticismo sul red carpet di Cannes X Sfidando come non mai le convenzioni della moda, i protagonisti maschili della kermesse cinematografica francese si sono riuniti in un motto comune: stupire, stupire, e ancora stupire... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fiocchi in seta, tuxedo pastello, occhiali da sole notturni e un’esplosione di stile mai vista prima. Dai cuissardes di Alexander Skarsgård al completo menta di Jeremy Strong, ecco i look maschili più audaci e stravaganti di Cannes 2025

Ribbon Eye, sguardo ammaliante con il make-up pastello - Per chi ama i look delicati e raffinati, questa sarà senza dubbio la stagione perfetta per lasciarsi ispirare dai colori pastello e dai movimenti morbidi dei nastri di seta. Come scrive msn.com

Pastello metal - In un tenue rosa confetto: il tessuto avvolgente e prezioso come la seta, del trouser suit, completato da pochi accessori neri, di Adam.Rosa phard: per l’abito in pelle e voile, portato con ... Riporta vogue.it