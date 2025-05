Finito il campionato torna in campo l' Italia | Spalletti ne convoca quattro del Napoli

Dopo la conclusione del campionato, l'Italia di Luciano Spalletti è pronta a riprendere la sua corsa verso i Mondiali di calcio 2026. Per le sfide del 6 e 9 giugno contro Norvegia e Moldova, il ct ha convocato quattro giocatori del Napoli, puntando a un inizio promettente nel Gruppo I, che include anche Estonia e altre squadre.

Il cammino di qualificazione dell'Italia ai Mondiali di calcio 2026 inizia dal doppio impegno a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldova. Tra venerdì 6 e lunedì 9 giugno, gli azzurri tornano in campo per le prime due partite ufficiali del Gruppo I, che comprende anche Estonia e... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Finito il campionato torna in campo l'Italia: Spalletti ne convoca quattro del Napoli

