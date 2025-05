Finisce la partita il Lecce ce l’ha fatta | in città si scatena il delirio

La partita si è conclusa e il Lecce ha trionfato, assicurandosi così la salvezza. Al fischio finale dell'arbitro Fabbri, il centro di Lecce è esploso in un delirio collettivo. I tifosi, esultanti, hanno invaso Piazza Mazzini, dando vita a caroselli spontanei e festeggiamenti sfrenati. Un momento indimenticabile per la città e per tutti gli appassionati di calcio.

LECCE – Al triplice fischio dell'arbitro Fabbri che ha sancito la fine di Lazio-Lecce con la vittoria dei giallorossi che è valsa la conquista della salvezza, il centro del capoluogo salentino è stato invaso da caroselli spontanei di tifosi impazziti di gioia. Piazza Mazzini, praticamente...

