Finestrini spaccati a sei auto lasciate in sosta

Un risveglio amaro per i residenti di via Fuga a San Nicola la Strada, dove ben sei auto parcheggiate sono state trovate con i finestrini spaccati. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per indagare sull'accaduto, al momento da chiarire se si tratti di un furto o di un atto vandalico. La comunità è in allerta e attende risposte su quanto avvenuto.

