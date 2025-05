Fincantieri punta a raddoppiare il business underwater entro il 2027

Fincantieri mira a raddoppiare il suo business underwater entro il 2027, puntando a ricavi di 820 milioni di euro. L'amministratore delegato, Pierroberto Folgiero, ha condiviso le ambizioni strategiche del gruppo triestino in un'intervista al Financial Times, evidenziando un futuro promettente per il settore subacqueo e le opportunità di crescita che si profilano all'orizzonte.

Raddoppiare le dimensioni del business underwater entro il 2027, con ricavi stimati a 820 milioni di euro. Sono le ambizioni dell'a.d. e d.g. di Fincantieri Pierroberto Folgiero, riportate dal Financial Times che dedica un approfondimento alla strategia di crescita del gruppo triestino nel settore sottomarino. Il quotidiano britannico segnala anche la performance economica del gruppo nel primo trimestre 2025 (+35% degli utili; EBITDA salito a 152 milioni di euro e portafoglio ordini record di 57,6 miliardi). A sostenere la crescita è la domanda crescente di soluzioni per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee, in un contesto geopolitico in evoluzione...

