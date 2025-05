Finale thriller a Lesina | Di Mauro di nuovo sindaco per due voti

In un emozionante finale al cardiopalma, Primiano Di Mauro è stato rieletto sindaco di Lesina, conquistando la fascia tricolore per soli due voti. Dopo sei mesi di attesa, ha superato la sua ex vice sindaco in una competizione serrata che ha mantenuto col fiato sospeso tutta la comunità. Riviviamo i momenti salienti di questa sfida che ha segnato la politica locale.

Primiano Di Mauro vince sul filo di lana e si riprende la fascia tricolore che la sua ex vice sindaco ha provato fino all'ultimo a strappargli. Dopo sei mesi torna sindaco di Lesina. È stata una partita all'ultimo voto, in un saliscendi al cardiopalma. Dopo una sostanziale parità iniziale...

