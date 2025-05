final destination in argentina crolla il tetto di un cinema durante la proiezione

Un grave incidente ha colpito un cinema di La Plata, Argentina, durante la proiezione di "Final Destination: Bloodlines". Parte del tetto della sala è crollato, provocando il ferimento lieve di una spettatrice. Fortunatamente, le conseguenze sono state minime, ma l'evento ha suscitato preoccupazione per la sicurezza delle strutture pubbliche.

Tragedia sfiorata in un cinema di La Plata, in Argentina. Durante la proiezione di Final Destination: Bloodlines, il sesto e finora ultimo capitolo della saga horror, è crollata  parte del tetto di una sala, ferendo per fortuna lievemente alla spalla e alle gambe una spettatrice. L'incidente risale a lunedì 19 maggio e, secondo quanto ha riportato la testata locale Infobae, è avvenuto alle ore 21 verso la fine del film. «Si è sentito un rumore fortissimo», ha spiegato Fiamma Villaverde, che si trovava lì assieme a un'amica per festeggiare il compleanno. «All'inizio pensavamo facesse parte del film, ma subito dopo delle macerie mi sono cadute addosso...