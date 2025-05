Final Destination Bloodlines diventa realtà | soffitto di un cinema argentino crolla addosso a una spettatrice

Un incidente inquietante ha scosso la proiezione di "Final Destination Bloodlines" in Argentina, dove il soffitto di un cinema è crollato, colpendo una spettatrice. Questo evento drammatico ha rischiato di trasformare una serata di svago in una vera tragedia, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle strutture cinematografiche. La saga horror, già nota per le sue morti spettacolari, ha ora aggiunto un capitolo inquietante alla sua storia.

La proiezione del nuovo capitolo del franchise horror ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una spettatrice argentina. Poteva trasformarsi in tragedia una proiezione di Final Destination Bloodlines a causa del crollo del soffitto di un cinema argentino. Il popolare franchise horror giunto al sesto capitolo è tornato a terrorizzare il pubblico con morti crudeli e violente che accadono nel modo più ordinario possibile. Ma alcuni spettatori presenti a una proiezione a La Plata, in Argentina, dell'ultimo capitolo hanno rischiato grosso per via di un grave incidente. Il crollo del soffitto della sala cinematografico è documentato dalle foto pubblicate da Complex...

