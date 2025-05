Film in uscita questa settimana al cinema 26 maggio – 1 giugno

Scopri i film in uscita nei cinema italiani dal 26 maggio al 1 giugno! Questa settimana, l'attesa per "Eraserhead – La mente che cancella" di David Lynch, in arrivo il 26 maggio 2025, è palpabile. Scopri di più sui titoli che arricchiranno il grande schermo. Sostieni No#News e visita il nostro sponsor per rimanere sempre aggiornato!

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 26 maggio al 1 giugno. Eraserhead – La mente che cancella. Data di uscita: 26 maggio 2025. Regia: David Lynch Cast: Jack Nance, Charlotte Stewart, Jean Lange, Judith Roberts Horror, Stati Uniti 1977, 90 min. Harry Spencer, strano ometto dall'acconciatura del tutto particolare, è un tipografo solitario piuttosto strambo che abita in un desolato appartamento nei sobborghi di una grande città che sembra essere chissà come sopravvissuta a qualche disastro o a qualche sfavorevole congiuntura economica o più probabilmente a una vera e propria apocalisse...

