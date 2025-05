FIA Mohammed Ben Sulayem si ricandida per la presidenza

Mohammed Ben Sulayem ha ufficializzato la sua ricandidatura per un secondo mandato alla presidenza della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA). L’annuncio è arrivato in esclusiva a Reuters durante il Gran Premio di Monaco di Formula 1, dove Lando Norris ha trionfato con la McLaren, superando la Ferrari di Charles Leclerc. La scelta di Ben Sulayem promette di delineare nuove direzioni per il motorsport internazionale.

Mohammed Ben Sulayem ha intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato alla presidenza della Federazione Internazionale dell’Automobile o FIA. Lo ha annunciato in esclusiva a Reuters a margine del Gp di Monaco di Formula 1, vinto da Lando Norris su McLaren davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. «Credo che tre anni in una federazione complessa come questa non bastino», ha spiegato l’ex pilota degli Emirati Arabi Uniti. «Ho bisogno di più tempo per continuare a far crescere il motorsport e rendere la FIA sempre più forte. È la mia ambizione ed è quello che farò». Sin dal suo debutto nel ruolo nel 2021 come successore di Jean Todt, Ben Sulayem ha destato polemiche anche con i piloti, che non hanno gradito la sua decisione di reprimere le parolacce in conferenza stampa con pesanti multe... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - FIA, Mohammed Ben Sulayem si ricandida per la presidenza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ben Sulayem propone cambiamenti radicali alla FIA per un controllo più rigoroso - Secondo la BBC, l'attuale presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem sta esaminando la possibilità di apportare cambiamenti radicali alla FIA per rafforzare ulteriormente il controllo sull'ente che gov ... Secondo msn.com

Mohammed Ben Sulayem declares bid for second term as FIA president - Reuters, the news and media division of Thomson Reuters, is the world’s largest multimedia news provider, reaching billions of people worldwide every day. Reuters provides business, financial, ... reuters.com scrive

Exclusive-Ben Sulayem declares bid for second term as FIA president - Mohammed Ben Sulayem will stand for a second four-year term as FIA president in December, saying he would welcome any rival candidate and that he is on a mission to grow motorsport and make Formula ... Si legge su msn.com

The Most Hated Man in Formula 1