Festival pianistico Festa della comunità e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera, Bergamo e provincia offrono un ricco programma di eventi per tutti i gusti. Dallo straordinario concerto del pianista Jan Lisiecki al Teatro Donizetti, parte del Festival Pianistico, alla festa della comunità a Valtesse, senza dimenticare interessanti letture in biblioteca. Scopri gli appuntamenti imperdibili di lunedì 26 maggio e lasciati trasportare dalla cultura e dalla convivialità.

Il concerto del pianista Jan Lisiecki al Teatro Donizetti di Bergamo per il Festival Pianistico, la festa della comunità a Valtesse, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 26 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Caversazzi di Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con "Ci incontriamo in un libro?", rassegna che propone letture per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche della città. Sino al 2 giugno all'oratorio della parrocchia di Valtesse San Colombano a Bergamo si terrà la "Festa della comunità – Insieme con semplicità e gioia"...