Festival di Cannes | tra cinema d’autore e moda come linguaggio

Il Festival di Cannes 2025, conclusosi il 24 maggio, ha messo in luce l'intreccio tra cinema d'autore e moda, rivelando come questi due linguaggi dialoghino per creare un significato profondo. Non si tratta solo di estetica, ma di un'espressione culturale che arricchisce l'immaginario collettivo, dimostrando come l'arte visiva e la presenza scenica si completino a vicenda. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa sinergia.

Life&People.it Quando il cinema incontra l’haute couture, il risultato non è mai soltanto estetico: è simbolico. Il Festival di Cannes 2025, conclusosi il 24 maggio, ha raccontato una volta di più come arte visiva e presenza scenica siano strumenti complementari nella costruzione dell’immaginario contemporaneo. Non solo premi e proiezioni, ma messaggi politici, visioni etiche e stili audaci si sono fusi sulla Croisette, tra standing ovation in sala e flash sul tappeto rosso. Jafar Panahi: una Palma che rompe le sbarre. Il trionfatore morale e artistico di quest’edizione è Jafar Panahi, regista iraniano da tempo in conflitto con il regime del suo Paese... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

