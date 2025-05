Festival di Cannes 2025 stessa fanfara stesso esito | zero premi agli italiani

Il Festival di Cannes 2025 si conclude senza riconoscimenti per il cinema italiano, un’amara ripetizione di un copione già visto. Mentre la baia continua a brillare per altri, il Bel Paese sembra ormai distante dai fasti di un tempo, quando la Palma d’oro era un simbolo di prestigio nazionale. Questo articolo esplora le cause di un'assenza che pesa come un’ombra sul panorama cinematografico italiano contemporaneo.

Erano i tempi in cui l’Italia si rispecchiava nella luce della baia di Cannes e della Palma d’oro, con riflessi da primi della classe. Mentre in Costa Azzurra arrotolano il tapis rouge del Festival numero 78, da quest’altra parte delle Alpi stiamo ammainando l’ennesima edizione senza premi per il nostro cinema. Non era facile andare a segno, avevamo solo un film nel concorso principale. Eppure Fuori di Mario Martone era stato accolto da sette minuti applausi: ma non sono le grancasse di facciata, evidentemente, ad assegnare poi gli allori. Anche dalla sezione minore Un certain regard, che conteneva due titoli italiani, nessun sussulto... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Festival di Cannes 2025, stessa fanfara stesso esito: zero premi agli italiani

