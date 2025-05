FESTIVAL DELLA TV ALBERTO MATANO | IO A DOMENICA IN? MARA È L’EREDE DI MARA!

Al Festival della TV di Dogliani, il nostro Luca Germanò incontra volti noti del panorama televisivo italiano. Tra gli ospiti, Alberto Matano, conduttore di punta di Rai1 con "La Vita in Diretta", ha condiviso le sue esperienze e gestito un'interessante chiacchierata sul futuro della televisione. Con la sua presenza, Matano si conferma anche l'erede ideale del leggendario stile di Mara Venier.

Il nostro Luca Germanò si trova a Dogliani, dove si sta tenendo il Festival della Tv. Sono presenti numerosi volti della televisione italiana. Ospite di una ricchissima chiacchierata è stato Alberto Matano, pilastro del pomeriggio di Rai1 con il grandissimo successo de La Vita in Diretta. Il conduttore si è raccontato tra passato, presente e progetti futuri. L’erede di Mara Venier a Domenica In e il futuro di Vita in Diretta L’erede è qualcuno che arriva dopo, quando qualcuno non c’è più. Mi pare che Mara Venier sia qui tra di noi, pronta a fare una nuova Domenica, quindi non vedo perché si debba parlare di un erede... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FESTIVAL DELLA TV, ALBERTO MATANO: “IO A DOMENICA IN? MARA È L’EREDE DI MARA!”

