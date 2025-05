Festival del viaggio a Biella più di tre mesi di eventi di arte e cultura legati dal tema del viaggiare

Dal 30 maggio al 14 settembre 2025, Biella si trasformerà in un vivace laboratorio culturale con la VI edizione del festival "Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni". Per oltre tre mesi, cittadini e visitatori potranno immergersi in un ricco programma di eventi di arte e cultura, esplorando il tema del viaggio attraverso mostre, incontri e riflessioni che ne svelano il significato più profondo. Un'esperienza imperdibile per tutti!

