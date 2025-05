Festeggiato lo scudetto Napoli attende la scelta di Conte

Il campionato di Serie A si è concluso, con il Napoli che festeggia il tanto atteso scudetto. Mentre i riflettori si spostano sulle possibili scelte future, come quella di Conte, Romelu Lukaku e Joaquín Correa hanno reso omaggio al torneo segnando simultaneamente. Dalla leadership del Napoli, al duello con l'Inter, il campionato ha regalato emozioni indimenticabili e ora si attende il prossimo capitolo.

È finito il campionato, viva il campionato. Romelu Lukaku e Joaquín Correa lo hanno onorato al massimo fino alla fine, segnando contemporaneamente a settecento chilometri di distanza, e celebrando la festa del calcio comunque sia andata a finire: venti volte in testa il Napoli, nove l’Inter spiegano la via dello scudetto. Altro che proverbiale scaramanzia: lo striscione con il numero 4 era stato esposto dagli spalti del Maradona al 90° minuto di una partita spezzettata e surreale, prima che Scott McTominay la stappasse. I l timbro sopra il torneo è suo, dominante e determinante come è mancata ai nerazzurri una pari scintilla a centrocampo, che il saggio Henrikh Mkhit’aryan non è più in grado di offrire... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Festeggiato lo scudetto, Napoli attende la scelta di Conte

Festa Scudetto Napoli: dove vederla in tv, streaming e orari - Dopo la storica conquista del quarto scudetto, avvenuta il 23 maggio, il Napoli si prepara a vivere un'altra giornata indimenticabile. Il club di Aurelio De Laurentiis celebrerà insieme ai tifosi con ... tuttosport.com scrive

Napoli, oggi festa scudetto: in 200mila sul lungomare. Alle 15 sfilano i calciatori. Chiuse le scuole. Programma e dove vederla - In occasione della sfilata dei due bus scoperti sul Lungomare del Calcio Napoli per festeggiare il quarto scudetto oggi alle ore 15, come disposto nell'incontro in Prefettura alla presenza del sindaco ... Lo riporta ilmessaggero.it

Napoli, lunedì la festa scudetto. Orario e percorso del bus scoperto: il programma di giornata - Napoli si prepara a festeggiare il suo quarto scudetto con una grande parata sul lungomare. Lunedì 26 maggio alle ore 15 è prevista la celebrazione ufficiale con un bus scoperto su cui sfileranno i gi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it