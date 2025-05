Festa scudetto tutta Napoli applaude il bus dei giocatori De Laurentiis annuncia De Bruyne Lukaku | Trattenete Conte

Una marea di azzurro ha invaso il lungomare di Napoli per celebrare la storica vittoria scudetto. Duecentomila tifosi hanno accolto i campioni d'Italia con entusiasmo, mentre De Laurentiis annuncia l'arrivo di grandi nomi come De Bruyne e Lukaku. La festa, caratterizzata da un'atmosfera pacifica, ha visto anche una sorprendente unione tra le curve, trasformando il corteo in un abbraccio collettivo per la squadra.

La marea azzurra inonda il lungomare di Napoli, con duecentomila persone venute ad abbracciare i campioni d'Italia. Una festa scudetto pacifica e gioiosa, in cui i tifosi delle curve riescono anche a superare le barriere per accompagnare il bus con tecnico e squadra nella seconda parte del percorso: sul pullman scoperto Conte urla di gioia, ma tace sul suo futuro in città , ormai sempre più improbabile....

Napoli in trionfo anche a Milano, marea azzurra al Duomo: Festeggeremo lo scudetto tutta la notte